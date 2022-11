Substante interzise depistate de jandarmii constanteni

In timp ce se aflau intr-o misiune de patrulare, sambata, 05 noiembrie, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta au efectuat un control inopinat, pe linia combaterii comsumului de tutun in spatii inchise, la o sala de jocuri situata pe bulevardul Mamaia din municipiul Constanta.In timpul controlului echipajul de interventie a constatat ca, in toaleta din interiorul salii de jocuri, se aflau doua persoane de sex barbatesc care pregateau o tigareta cu o substanta ... citeste toata stirea