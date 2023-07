Luni, 24.07.2023, in timpul unei misiuni de patrulare in municipiul Constanta, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta au observat, in fata unei sali de jocuri, un barbat care la vederea echipajului de jandarmi a devenit vizibil agitat.Jandarmii l-au legitimat pe cel in cauza si in urma controlului corporal efectuat, au descoperit asupra lui o tigareta de tip "joint" si patru pachetele din staniol, ... citeste toata stirea