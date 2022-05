Substante periculoase s-au scurs din Azovstal si risca sa ajunga in Marea Neagra

Rusia provoaca un dezastru ecologic mondial. Substante periculoase s-au scurs de la Azovstal dupa bombardamentele in Marea Azov si risca sa ajunga in Marea Neagra, dar si in Marea Mediterana. Iata avertismentul expertilor.Bombardamentele rusesti fara incetare asupra combinatului chimic Azovstal din Mariupol risca sa provoace o scurgere grava de hidrogen sulfurat, o substanta extrem de poluanta, in Marea de Azov.Semnalul de alarma a fost tras astazi de Consiliul Municipal al orasului intr-un ... citeste toata stirea