Sudul litoralului, invadat de alge. Ce efect pot avea asupra sanatatii

Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral (ABADL) anunta ca in fiecare seara, dupa plecarea turistilor de pe plaje, actioneaza pentru strangerea algelor. ABADL sustine ca fenomenul algal a aparut in statiunile din sudul litoralului romanesc. "Echipele din cadrul Sistemului de Gospodarirea Apelor Constanta al Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea-Litoral cu utilajele din dotare fac toate eforturile necesare ca acest fenomen natural, care are loc la linia tarmului, sa nu reprezinte un ... citeste toata stirea