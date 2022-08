In judetul Constanta, medicii au la dispozitie toate vaccinurile cuprinse in schema nationala de imunizare, inclusiv cel hexavalent, care asigura protectia impotriva poliomielitei.Calendarul National de Vaccinare cuprinde serurile administrate copilului inca din prima zi de viata si pana la varsta de 14 ani. In ultima perioada, in unele judete din ... citeste toata stirea