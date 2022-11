Suspecti de furt urmariti de politisti, au produs un accident rutier

Patru tineri care au incercat, in noaptea de joi spre vineri, sa fure motorina din rezervorul unui autotren stationat in exteriorul unei firme din Navodari au incercat sa fuga de politisti si au produs un accident rutier, doi dintre ei fiind raniti.Conform Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, in jurul orei 23.20, politistii au fost sesizati de catre un barbat, printr-un apel la 112, ca in timp ce astepta sa incarce ingrasaminte agricole in exteriorul unei societati comerciale ... citeste toata stirea