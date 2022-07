Suspendarea platii parcarii in Mamaia in timpul noptii nu a fost votata de catre Consiliul Local. Sedinta care a avut doar acest punct a tinut doua ore

Plata parcarii in timpul noptii in statiunea Mamaia nu va fi suspendata, asa cum anuntase primarul Constantei, Vergil Chitac, deoarece Consiliul Local nu a aprobat acest proiect de hotarare. Sedinta care a avut pe ordinea de zi doar acest punct a tinut doua ore. Primarul Vergil Chitac, cel care anuntase la sfarsitul saptamanii trecute ca parcarea nu va mai fi platita in Mamaia intre oprele 22.00 - 08.00, nu a fost prezent la sedinta. Consiliul Local Municipal a fost convocat, joi, online, ... citeste toata stirea