Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta au surprins in flagrant, in data de 08.12.2022, un grup format din cinci barbati, in timp ce acestia taiau si sustrageau material lemnos de pe raza Ocolului Silvic Dunarea de Jos Cernavoda, Cantonul 16.Lemnul era taiat cu ajutorul unor drujbe si transportat cu trei mijloace de transport. ... citeste toata stirea