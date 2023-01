Sute de pacienti s-au prezentat la Urgenta, in cadrul Spitalului Judetean Constanta, in prima zi din an

1413 persoane au beneficiat de servicii medicale de urgenta, in cadrul Unitatii Primiri Urgente a SCJU Constanta, incepand cu ziua de sambata, 31 ianuarie, si pana in aceasta dimineata (496 copii, 917 adulti).Dintre acestia, dupa toate investigatiile si consulturile necesare, 271 au ramas internati.In noaptea de Revelion, s-au prezentat la Unitatea Primiri Urgente 148 persoane.Toti pacientii au fost investigati, cele mai multe cazuri, 120, fiind redirectionate pe codul verde. In noaptea ... citeste toata stirea