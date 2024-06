Sute de persoane care fac obiectul unor semnalari in Sistemul Informatic Schengen, depistate de politisti in ultima saptamana

In perioada 31 mai - 6 iunie, politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat 673 de persoane, 58 de autovehicule si 45 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen.Astfel, au fost localizate pe teritoriul tarii noastre 497 de persoane care fac obiectul unor semnalari in S.I.S. (Sistemul Informatic Schengen), in urma schimbului suplimentar de informatii prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de ... citește toată știrea