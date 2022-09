Sute de sticle cu alcool, introduse in tara cu acte false, depistate in Portul Constanta Sud Agigea

Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta,impreuna cu inspectorii vamali audescoperitin Portul Constanta Sud Agigea, intr-un container sosit dinS.U.A.,792 de sticle care contineau bauturi alcoolice, ce urmau sa fie introduse in tara, prin folosirea de acte nereale.In data de05.09.2022,politistii de frontieradin cadrul Garzii de Coasta auefectuat, in cooperare cu inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud, controlul fizicasupra unuicontainersosit in Portul ... citeste toata stirea