In cursul zilei de ieri, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu pentru mentinerea ordinii, linistii si sigurantei publice in cartierul Henri Coanda, au observat un tanar de 20 de ani, ale carui semnalmente corespundeau cu cele ale autorului unei talharii.Barbatul era cautat de oamenii legii ... citeste toata stirea