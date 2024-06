Tanar descoperit de jandarmii constanteni cu substante interzise asupra lui. Acesta a afirmat ca le gasise pe strada

In aceasta noapte, in jurul orei 01:30, in timp ce se aflau intr-o misiune de patrulare de rutina pe strada Decebal din orasul Medgidia, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta au observat, in fata unui magazin, un tanar cu varsta de 23 de ani care a manifestat un comportament agitat la observarea echipajului.Acest fapt i-a determinat pe oamenii legii sa-l legitimeze pe barbat si apoi sa-l controleze corporal.In urma controlului corporal jandarmii au descoperit ... citește toată știrea