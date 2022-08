Tanar gasit inecat in Costinesti. Era dat disparut de doua zile. Avea 21 de ani

Doua persoane au fost date disparute in urma cu doua zile in largul statiunii Costinesti. Salvatorii au reusit sa o gaseasca pe una dintre ele joi, 11 august. In seara zilei de marti, 9 august, doua persoane a fost declarate disparute in largul Marii Negre, in zona statiunii Costinesti. De atunci, salvatorii ISU si cei ai ARSVOM - Agentia Romana de Salvare a Vietii Omeniesti pe Mare - au intreprins operatiuni de cautare. Joi, 11 august, ISU Dobrogea anunta ca o persoana a fost gasita intre ... citeste toata stirea