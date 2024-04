Tanara care si-a ucis prietena in Mangalia, a primit 15 ani de inchisoare

15 ani si 3 luni de inchisoare si plata a 75.000 de euro daune morale pentru Loredana, tanara care si-a ucis prietena, i-a ascuns trupul intr-un geamantan si l-a abandonat sub o banca dintr-un parc din Mangalia.Tanara a recunoscut in fata anchetatorilor ca si-a omorat cea mai buna prietena, Alina, pe fondul unor neintelegeri, in august 2023. Cele doua se angajasera cameriste pe durata verii la un hotel din Saturn si locuiau in aceeasi camera.In noaptea in care a ucis-o pe prietena ei, ... citește toată știrea