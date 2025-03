Tanarul care a produs accidentul din Mamaia soldat cu un mort si trei raniti consumase alcool

Tanarul de 21 de ani care a intrat cu autoturismul intr-un stalp de iluminat, in statiunea Mamaia, in zona hotelului Malibu, accident soldat cu un mort si trei raniti grav, era la volan sub influenta alcoolului, a informat IPJ Constanta.Potrivit unui comunicat de presa transmis de IPJ, politistii din cadrul Serviciului de Siguranta Rutiera Constanta au fost sesizati, in noaptea de luni spre marti, ca pe bulevardul Mamaia din Constanta ar fi avut loc un accident rutier.''Conform primelor ... citește toată știrea