Doua persoane au murit si altele au fost ranite dupa ce o masina a intrat intr-un grup de tineri care se deplasa pe partea carosabila in statiunea 2 Mai, din judetul Constanta.Tanarul care se afla la volan este din Bucuresti si provine dintr-o familie instarita, cu o pasiune declarata pe retelele sociale pentru masinile puternice. Mama tanarului este un cunoscut dezvoltator imobiliar in Capitala, iar tatal lui are un atelier de tunning auto pentru masinii off-road.Accidentul a avut locin ... citeste toata stirea