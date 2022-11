Targul de Craciun din Constanta va fi organizat in Parcul "Oleg Danovski"

Targul de Craciun din Constanta va fi organizat in perioada 30 noiembrie - 25 decembrie in Parcul Oleg Danovski, informeaza Primaria Constanta."Parcul Oleg Danovski din Constanta se va transforma in cel mai spectaculos parc festiv organizat, vreodata, in orasul de la malul marii", asigura organizatorul, care promite cel mai mare si cel mai frumos targ de Craciun organizat in Constanta, cu o ambianta care i-ar putea putea incalzi sufletul chiar si lui Grinch.Timp de o luna, vizitatorii se ... citeste toata stirea