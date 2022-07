Taxa de parcare in statiunile Mangaliei a fost suspendata. "Vrem sa impulsionam turismul"

Taxa de parcare in Mangalia, Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun-Olimp a fost suspendata. Autoritatile locale spera ca vor impulsiona turismul in acest fel. Consilierii locali ai municipiului Mangalia au decis joi, 14 iulie, intr-o sedinta de Consiliu Local sa suspende plata tarifului pentru utilizarea locurilor de parcare amenajate in oras si statiunile turistice Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter si Neptun-Olimp, pana la sfarsitul actualului sezon estival.Astfel, turistii care petrec ... citeste toata stirea