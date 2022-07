Taximetristii fac japca pe fata, in Gara Constanta! Ii opreste cineva?! Video

Sa gasesti un taxi in Constanta, cu tarif real, o adevarata loterie! Pe litoralul romanesc de foarte mult timp exista problema cu taximetristii care tepuiesc turistii, si nu numai, iar multi, din pacate, cad in capcana. Asa se face ca ajung sa scoata din buzunare sume mai mult decat exagerate, fara sa primeasca un bon fiscal la final de cursa. In Gara Constanta, de exemplu, este ireal ce se intampla. Pe langa taximetristii care sunt autorizati de Primaria Constanta sa-si desfasoare activitatea, ... citeste toata stirea