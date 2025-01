Termenul pentru montarea repartitoarelor de caldura, prelungit pana la sfarsitul anului 2025

Ministerul Energiei a anuntat recent ca termenul pentru montarea repartitoarelor in imobilele de tip condominiu racordate la sistemul centralizat de incalzire a fost prelungit cu inca un an, pana la 31 decembrie 2025. Decizia vine in sprijinul cetatenilor, oferindu-le mai mult timp pentru a se conforma noilor reglementari, in contextul cresterilor de preturi la energie si a dificultatilor economice.Detalii despre prelungire si ajutorul financiar oferitIntr-un comunicat de presa, ministrul ... citește toată știrea