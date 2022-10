Tesla nu va incepe productia germana de baterii in masa inainte de 2024

Tesla nu va incepe productia in masa de celule de baterii la fabrica sa europeana de langa Berlin inainte de 2024, a relatat vineri cotidianul economic german Handelsblatt.In prezent, cercetarea in domeniul bateriilor de la situl din Gruenheide acopera doar electrozii, in timp ce toate echipamentele pentru restul etapelor de productie de infasurare, asamblare si formatare a celulelor sunt mutate la sediul central al Tesla din Texas, se arata in raport. La capacitate maxima, uzina din ... citeste toata stirea