La Podul suspendat peste Dunare de la Braila/Galati - Tulcea au inceputtestele de incercare a suprastructurii podului, care reprezinta o metoda de verificare practica, in care se urmareste determinarea comportamentului real al structurii prin incercare, a comunicatIonel Scriosteanu,secretarde stat din cadrul Ministerului Transporturilor.Incercarea pasajului se desfasoara in doua etape, dupa cum urmeaza:Incercare staticaSe realizeaza in decursul a 3 zile, incepand din 12 iunie, prin ... citeste toata stirea