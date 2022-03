The Rolling Stones va sustine 14 concerte in zece tari din Europa in cadrul turneului ''SIXTY''(saizeci), care celebreaza 60 de ani de la infiintarea formatiei britanice. Va fi un turneu european faraCharlie Watts, bateristul legendar care a incetat din viata in 2021, inlocuit de Steve Jordan pentru turneul american de anul trecut.Turneul va debuta pe 1 iunie la Madrid si se va incheia pe 31 iulie la Stockholm, unele dintre concertele anuntate avand loc pe legendarul stadion Anfield din ... citeste toata stirea