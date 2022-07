Theodor Stolojan crede ca Romania e in pericol sa nu mai poata plati pensiile

Fostul presedinte al PNL Theodor Stolojan a afirmat ca sistemul actual de pensii in Romania, in care cei care muncesc platesc contributia din care se achita pensia, nu mai este viabila si a precizat ca trebuie trecut la sistemul in care fiecare angajat are propriul fond de pensii. El considera ca pensiile speciale reprezinta nemernicia politicienilor.Theodor StolojanTheodor Stolojan a fost intrebat la emisiunea Insider Politic cum ar face reforma pensiilor fara sa piarda voturi."Da, ... citeste toata stirea