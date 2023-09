Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au efectuat 4 perchezitii domiciliarepe raza localitatilor Constanta si Navodari, in urma carora au fost ridicate, in vederea confiscarii, 459 pachete de tigari de contrabanda, 53 de parfumuri, 99 de articole vestimentare si diverse sume de bani.In data de 05.09.2022, in urma activitatilor informativ-operative desfasurate, politistii de frontiera ... citeste toata stirea