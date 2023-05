Tina Turner a decedat miercuri la 83 de ani, a anuntat purtatorul sau de cuvant intr-un comunicat postat pe contul Instragram oficial al legendei muzicii rock.The Guardian scrie ca marea artista a fost diagnosticata cu cancer intestinal in 2016 si a suferit un transplant de rinichi in 2017.Vedeta de origine americana a fost una dintre cele mai apreciate cantarete de muzica rock, cunoscuta pentru prezenta sa deosebita pe scena si pentru hiturile The Best, Proud Mary, Private Dancer si What's ... citeste toata stirea