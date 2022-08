Tineri depistati cu substante interzise in Vama Veche

Jandarmii au depistat pe plaja din Vama Veche, in timp ce executau serviciul in Vama Veche la miezul noptii de 03/04 august, un grup de 5 tineri care incercau sa confectioneze o tigareta artizanala, si care mai aveau asupra lor o foita de tigareta care contine substanta vegetata cu miros intepator, 2 pachetele din folie de aluminiu in care era ambalata o substanta vegetata sub forma de muguri, de culoare verde olive cu miros intepator si un dispozitiv metalic argintiu de tip grinder, care ... citeste toata stirea