Astazi, 01.07, in jurul orei 12.40, jandarmii din cadrul Gruparii Mobile Constanta au depistat doi tineri turisti de 19 de ani care aveau asupra lor substante interzise.Echipajul de jandarmi aflat in misiunea de mentinere a ordinii si sigurantei publice in Vama Veche, la momentul trecerii pe langa doi tineri turisti au observant ca acestia au inceput sa se precipite si sa grabeasca pasul, drept pentru care au trecut la ... citeste toata stirea