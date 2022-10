Titlul national la Rally Raid se decide la Constanta!

Pentru al doilea an consecutiv, titlul in Campionatul National de Rally Raid se decide la malul Marii Negre. Aproape o suta de concurenti din Romania, dar si din strainatate, si-au anuntat prezenta pentru a se intrece in perioada 14-16 octombrie la clasele moto, auto, SSV si QUAD in cadrul celei de-a noua editii organizata de Asociatia 4V Rally Raid la Constanta.Si pentru ca intrecerea este deschisa tuturor pasionatilor de sporturi cu motor, concursul se va desfasura pe trei categorii: ... citeste toata stirea