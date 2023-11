Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora (12:00), nu sunt autostrazi sau drumuri nationale cu circulatia blocata din cauza conditiilor meteorologice.Traficul rutier a fost reluat pe DN 2, la kilometrul 446, in localitatea Granicesti, judetul Suceava, unde un autocamion a derapat si nu a putut inainta, din cauza lipsei anvelopelor de iarna. Drumul a fost curatat, insa in continuare ninge in zona.Se circula in conditii de iarna, ninge si se ... citeste toata stirea