Toate sirenele din Constanta vor suna marti, in intervalul orar 10:00-11:00

Astazi, 28 februarie, in intervalul orar 10:00-11:00, va avea loc un exercitiu de alarmare, pentru verificarea echipamentelor de instiintare si avertizare a populatiei amplasate pe raza municipiului Constanta.Astfel, Primaria Municipiului Constanta, prin Serviciul Protectie Civila, se alatura Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta in actiunile instructiv educative menite sa dezvolte un comportament preventiv in randul cetatenilor, organizate cu prilejul