Tractor si remorca confiscate de politistii locali constanteni

Astazi, politistii locali au surprins in traficul rutier un conducator al unui tractor care transporta deseuri intr-o remorca si se deplasa pe un alt traseu decat cel care duce spre depozitul autorizat de la Ovidiu sau Schitu si care ulterior a procedat la abandonarea deseurile pe un teren viran.Persoana in cauza a fost sanctionata cu amenda de 10.000 lei, in conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021, art. 20, alin. 3, privind regimul deseurilor. ... citeste toata stirea