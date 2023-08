Praznicul Adormirii Maicii Domnului, cel mai de seama dintre praznicele Preasfintei Fecioare Maria, Nascatoarea de Dumnezeu, este sarbatorit de Biserica in 15 august.Este una dintre cele mai importante sarabatori de peste an si inainte cu doua saptamani, crestinii tin post, cunoscut ca Postul Sfintei Marii sau Postul Adormirii Maicii Domnului.Legenda spune ca Maica Domnului a mai trait 11 ani dupa Inaltarea la cer a Fiului sau. Apoi, ea a fost instiintata de un inger ca se va muta in casa ... citeste toata stirea