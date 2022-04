Traditii de Paste. Ouale, mielul, pasca

Invierea Domnului este cea mai importanta sarbatoare in calendarul crestin, fiind insotita, in Romania, de numeroase traditii si obiceiuri, unele mostenite din generatie in generatie.In noaptea de Inviere, credinciosii obisnuiesc sa mearga la biserica, sa ia lumina si sa cante Invierea Domnului. Oamenii aduc acasa "lumina" - lumanarea aprinsa direct de la cea aprinsa de parinte in Altar - unii obisnuiesc sa faca o cruce mica pe pragul de sus al usii gospodariei sau pe peretele dinspre rasarit, ... citeste toata stirea