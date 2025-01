Trafic aglomerat pe DN1. Politistii recomanda folosirea de rute alternative

DN 1 este aglomerat, joi dupa-amiaza, pe tronsonul dinspre Brasov catre Bucuresti, in conditiile in care multi turisti revin spre Capitala."Politistii brasoveni actioneaza in dispozitive de siguranta rutiera prin dirijarea si informarea conducatorilor auto, pentru fluidizarea traficului, care inregistreaza valori ridicate de DN1. Astfel, au fost instituite puncte de informare in zona Darste, din municipiul Brasov, la ... citește toată știrea