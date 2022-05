Trafic de droguri la un festival de muzica din Mamaia. Zeci de dosare penale

Politistii de la Crima Organizata au transmis bilantul participarii lor la un festival de muzica electronica desfasurat in aceste zile in statiunea Mamaia. In perioada 28 aprilie - 4 mai, politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Constanta au desfasurat activitati pe linia prevenirii si combaterii traficului de droguri de risc si mare risc, la un festival de muzica din statiunea Mamaia. Politistii au constatat 27 de infractiuni, fiind intocmite 19 dosare de ... citeste toata stirea