Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora (09:30), valorile de trafic sunt in crestere pe sensul catre litoral al autostrazii A2 Bucuresti-Constanta, formandu-se coloana de autovehicule in miscare de aproximativ 1 kilometru in zona localitatii Branesti, judetul Ilfov, acolo unde, la kilometrul 21, se efectueaza lucrari de reparatii ... citeste toata stirea