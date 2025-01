Trafic intens pe Valea Prahovei! Rute alternative recomandate

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in dupa-amiaza zilei de vineri, 24 ianuarie, sunt valori de trafic ridicate pe DN 1 Ploiesti - Brasov, unde se circula in coloana intre localitatile Breaza de Jos si Comarnic, pe sensul dinspre Bucuresti catre Brasov.De asemenea, este semnalata aglomeratie si pe raza statiunilor Busteni si Predeal, pe ambele sensuri de deplasare.Soferii sunt sfatuiti sa circule cu atentie in aceste conditii de aglomeratie, sa ... citește toată știrea