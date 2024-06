Trafic restrictionat pe A2 Bucuresti-Constanta, pentru efectuarea de lucrari

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in perioada 10.06 - 14.06.2024, in intervalul orar 23:00 - 04:00, pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, se executa lucrari de slefuire si vopsire la pasajul care traverseaza autostrada, la kilometrul 11+700 metri si la kilometrul 15+500 metri, iar circulatia este restrictionata in zona lucrarilor, fiind stabilite urmatoarele rute ocolitoare:- ... citește toată știrea