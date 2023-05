Pe 4 mai 2023, trei cetateni straini au fost retinuti in Constanta pentru trafic si detinere de droguri de risc si mare risc, in legatura cu comercializarea acestora la un festival in statiunea Mamaia.La data de 04.05.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Constanta au dispus retinerea a trei inculpati, cetateani straini, cercetati pentru savarsirea infractiunilor de trafic international de droguri de risc si ... citeste toata stirea