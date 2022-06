Traficanti de droguri, prinsi in sudul litoralului. Capul retelei are 24 de ani

Sase persoane au fost retinute in acest dosar. Capul retelei care se ocupa cu traficul de droguri ar fi, conform politistilor, un tanar de 24 de ani. Marti, 14 iunie, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta - Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii DIICOT Constanta, au destructurat un grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de trafic de droguri. Sase persoane au fost retinute. "In perioada ianuarie - iunie 2022, persoanele banuite, ... citeste toata stirea