Traficul continua sa fie intens pe autostrada A2 si aglomerat intre statiunile din sudul litoralului

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora, valorile de trafic pe principalele artere rutiere se prezinta astfel:1. Autostrada A1 Bucuresti-Pitesti: valori de trafic normale pe ambele sensuri de mers, mai ridicate la intrarea in capitala;2. Autostrada A2 Bucuresti-Constanta: trafic intens in directia catre Bucuresti, in medie 40 - 45 de autoturisme/minut, aglomeratie la intrarea in capitala;3. Autostrada A4 Ovidiu-Agigea: fara probleme de ... citeste toata stirea