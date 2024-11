Traficul feroviar este deschis pe toate magistralele de cale ferata

Traficul feroviar este deschis la aceasta ora pe toate magistralele de cale ferata, insa circulatia trenurilor se desfasoara in continuare in conditii de iarna, in special pe raza Sucursalelor Regionale CF Iasi si Brasov, din cauza ninsorilor abundente si temperaturilor scazute, informeaza Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA.Pe raza Sucursalei Regionale CF Iasi, pe sectiunea Lunca Ilvei - Gradinita, in cursul acestei dimineti (ora 04:14), din cauza arborilor cazuti s-a produs scoaterea ... citește toată știrea