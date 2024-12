Traficul pe Podul Prieteniei va fi permis pe ambele sensuri, in perioada sarbatorilor de iarna

In intervalul 20 decembrie 2024 - 7 ianuarie 2025, circulatia pe Podul Dunarii va fi reorganizata temporar, iar traficul va fi permis pe ambele sensuri, pentru fluidizarea traficului in perioada sarbatorilor, informeaza ITPF Giurgiu."Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu a fost informat de catre Centrul Comun de Contact Giurgiu-Ruse, Bulgaria, cu privire la faptul ca, in data de 20 decembrie 2024, incepand cu ora 13,00, se va deschide circulatia pentru vehicule pe banda ... citește toată știrea