Tragedia de pe Struma. Au scapat pogromului, deportarilor, dar au fost ucisi de o torpila sovietica

In portul Constanta au fost comemorate, ieri, victimele tragediei produse in data de 24 februarie 1942, cand nava Struma s-a scufundat in Marea Neagra, avand la bord 770 de refugiati evrei romani.Ambasadorul Israelului in Romania, E.S. David Saranga si seful Statului Major al Fortelor Navale, contraamiral Mihai Panait, au participat la ceremonia organizata de Ambasada Statului Israel cu sprijinul Fortelor Navale Romane, pentru comemorarea celor care au pierit in urma cu 80 de ani, in apele ... citeste toata stirea