Trageri, in premiera, cu sistemul HIMARS din dotarea Armatei Romaniei, in Capu Midia! Video

La Centrul National de Instruire pentru Aparare Antiaeriana "General Ion Bungescu", din Capu Midia, au avut loc in premiera, in perioada 8-10 iunie, trageri cu sistemul HIMARS intrat in inzestrarea Brigazii 8 Rachete Operativ Tactice "Alexandru Ioan Cuza" in anul 2021.Tragerile au avut loc in marja exercitiilor "Unirea 22" si "Viforul 22", desfasurate de structuri din cadrul Brigazii 8 Rachete Operativ Tactice "Alexandru Ioan Cuza" in baza unui scenariu fictiv, care au avut ca scop exersarea ... citeste toata stirea