Traian Basescu va ataca la CCR legea prin care a fost lasat fara vila de protocol si paza SPP

Curtea de Apel Bucuresti a admis o cerere a lui Traian Basescu si a dispus sesizarea CCR cu exceptia de neconstitutionalitate privind o sintagma din Legea 406/2001, care prevede ca fostii presedinti isi pierd privilegiile daca au in justitie o decizie definitiva ca au colaborat cu fosta Securitate comunista, informeaza Realitatea PLUS.Hotararea a fost luata in cadrul unui proces in care Traian Basescu a solicitat suspendarea deciziei SPP prin care i-a fost retras dispozitivul de protectie. ... citeste toata stirea