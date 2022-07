Transportatorii ameninta cu proteste: "Majorarea impozitelor va baga in faliment firmele romanesti"

C.O.T.A.R., A.P.T.E 2002, A.P.U.LU.M. solicita eliminarea, de urgenta, a prevederii din viitorul Cod fiscal care va introduce supraimpozitarea veniturilor transportatorilor. Transportatorii sunt pregatiti sa iasa in strada, in toata tara."Propunerea de majorare a impozitelor pentru transportatori va baga in faliment toate firmele romanesti, dupa doi ani si jumatate in care transportatorilor li s-au pus piedici si nu li s-a acordat nici un fel de ajutor. Acest sector economic a fost grav ... citeste toata stirea