Trei barbati, retinuti dupa ce au determinat mai multe femei sa se prostitueze in interesul lor

Politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale din IPJ Constanta au identificat, pe 8 februarie, 3 barbati, cu varste cuprinse intre 25 si 34 de ani, banuiti de savarsirea infractiunii de proxenetism.Astfel, cei 3 sunt suspectati ca, incepand din anul 2020, ar fi racolat femei, pe care ulterior le-ar fi determinat sa se prostitueze, in municipiul Constanta, in interesul lor patrimonial."La aceeasi data, politistii de investigatii criminale au pus in aplicare 9 mandate de ... citeste toata stirea